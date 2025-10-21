Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... 200'den fazla İBB çalışanı ifadeye çağrıldı

21.10.2025 21:33:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... Mali Şube ekipleri 200'ün üzerinde İBB personelini ifadeye çağırdı. İfadeye çağrılanların arasında AKP döneminde çalışmış isimlerin de yer aldığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında operasyonlar devam ederken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Şube ekipleri belediyeye bağlı iştiraklerde çalışan kişileri ifadeye çağırdı.

Mali Şube ekipleri İBB'de görev yapmış 200'ün üzerinde İBB bürokratı ve iştiraklerde çalışan personeli ifadeye çağırdı.

GÖZALTI UYGULANMADI

İfadeye çağrılan kişilerin arasında AKP döneminde görev yapmış isimlerin de yer aldığı öğrenildi.

İfadeye çağrılanlara ilişkin herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturmasını dün tamamladı.

Aralarında çok sayıda belediye başkanının da bulunduğu 40’ı tutuklu toplam 200 kişi hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

CHP lideri Özgür Özel bugün yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir iddianamesini de sabırsızlıkla bekliyoruz. Artık sabrımız tükendi. Arkadaşlarımız içeride" ifadelerini kaydetti.

