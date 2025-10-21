Son dakika... 200'den fazla İBB çalışanı ifadeye çağrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında operasyonlar devam ederken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Şube ekipleri belediyeye bağlı iştiraklerde çalışan kişileri ifadeye çağırdı.
Mali Şube ekipleri İBB'de görev yapmış 200'ün üzerinde İBB bürokratı ve iştiraklerde çalışan personeli ifadeye çağırdı.
GÖZALTI UYGULANMADI
İfadeye çağrılan kişilerin arasında AKP döneminde görev yapmış isimlerin de yer aldığı öğrenildi.
İfadeye çağrılanlara ilişkin herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturmasını dün tamamladı.
Aralarında çok sayıda belediye başkanının da bulunduğu 40’ı tutuklu toplam 200 kişi hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.
CHP lideri Özgür Özel bugün yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir iddianamesini de sabırsızlıkla bekliyoruz. Artık sabrımız tükendi. Arkadaşlarımız içeride" ifadelerini kaydetti.