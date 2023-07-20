Son dakika... 2023 YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

Yayınlanma: 20.07.2023 - 17:52

Güncelleme: 20.07.2023 - 17:56

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) cevap kağıtlarının erişime açıldığı aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri, cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 20 Temmuz 2023 tarihinde saat 17.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır."

Adayların, kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceği ifade edildi.