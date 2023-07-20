Yayınlanma: 20.07.2023 - 17:11

Güncelleme: 20.07.2023 - 17:11

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, milyonlarca adayın katılacağı süreç hakkında açıklamalarda bulunarak 2023 YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Öğrenciler YKS ön tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, YKS tercihleri için kılavuz ne zaman yayınlanacak? YKS tercihleri ön kılavuzu yayınlandı mı, nereden bakılır? İşte ayrıntılar...

YKS TERCİHLERİ İÇİN ÖN KILAVUZ YAYINLADI MI?

ÖSYM'den yapılan açıklamada, '2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.' denildi.

2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü ilan edildi. ÖSYM'nin sonuç sitesinde yer alan YKS sonuçlarına adaylar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak.

ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Adaylar, erişime açılacak olan 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na yayınlandığı andan itibaren ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.