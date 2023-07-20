ÖSYM duyurdu: YKS tercih kılavuzu yayımlandı!

Yayınlanma: 20.07.2023 - 17:30

Güncelleme: 20.07.2023 - 17:34

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 17-18 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) sonuçları açıklandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından başlayacak tercih işlemleri için merakla beklenen kılavuz da yayımlandı.

20-25 TEMMUZ ARASINDA YAYIMLANACAK!

ÖSYM Başkanlığı kılavuzun yayımlanması ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Yayımlanması 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."