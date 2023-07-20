ÖSYM duyurdu: YKS tercih kılavuzu yayımlandı!
2023-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla beklenen tercih kılavuzu da yayımlandı. Kılavuzun 20-25 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanacağı aktarıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 17-18 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) sonuçları açıklandı.
Sonuçların açıklanmasının ardından başlayacak tercih işlemleri için merakla beklenen kılavuz da yayımlandı.
20-25 TEMMUZ ARASINDA YAYIMLANACAK!
ÖSYM Başkanlığı kılavuzun yayımlanması ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
"2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Yayımlanması 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."
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