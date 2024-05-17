Son Dakika... 28 Şubat davasında tutuklanan emekli generallere tahliye kararı!

Yayınlanma: 17.05.2024 - 00:25

Güncelleme: 17.05.2024 - 00:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat davasından ceza alan Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker'in de aralarında olduğu generallerin cezalarını kaldırdı.

Karara, Adli Tıp'ın generallerin 'sürekli hastalık' ve 'bunama' raporları gerekçe gösterildi. Generaller, karara göre cezaevinden tahliye edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre, Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker’in cezaları kaldırıldı.