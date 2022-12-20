Son dakika: 28 Şubat davasında yargılanan emekli Korgeneral Vural Avar yaşamını yitirdi
Son dakika haberi... Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, 28 Şubat davasında yargılanan emekli Korgeneral Vural Avar'ın dün yaşamını yitirdiğini duyurdu.
28 Şubat davasında yargılanan emekli Korgeneral Vural Avar, dün gece yaşamını yitirdi.
Avar'ın ölümünü, Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu duyurdu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Terkoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"28 Şubat kumpası davasında, sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutulan 85 yaşındaki emekli Korgeneral Vural Avar, dün gece uykuda hayatını kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun. Gücümüz bu zülmü bitirmeye yetmediği için çok üzgünüm."
28 Şubat kumpası davasında, sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutulan 85 yaşındaki emekli Korgeneral Vural Avar, dün gece uykuda hayatını kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun.— Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) December 20, 2022
Gücümüz bu zülmü bitirmeye yetmediği için çok üzgünüm.
Vural Paşa'nın öyküsü:https://t.co/6TNAa4OFuX
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