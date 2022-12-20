Son dakika: 28 Şubat davasında yargılanan emekli Korgeneral Vural Avar yaşamını yitirdi

20 Aralık 2022 Salı, 09:46

28 Şubat davasında yargılanan emekli Korgeneral Vural Avar, dün gece yaşamını yitirdi.

Avar'ın ölümünü, Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu duyurdu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Terkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"28 Şubat kumpası davasında, sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutulan 85 yaşındaki emekli Korgeneral Vural Avar, dün gece uykuda hayatını kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun. Gücümüz bu zülmü bitirmeye yetmediği için çok üzgünüm."