Son Dakika: 29 Ekim'de Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz mi?

Son dakika haberi... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak

AA
27 Ekim 2022 Perşembe, 08:32
Son Dakika: 29 Ekim'de Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz mi?
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Başkentray, Marmaray ve İZBAN, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Cumartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

 


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