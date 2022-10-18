Fenerbahçe'den 29 Ekim çağrısı!
Fenerbahçe, sosyal medyadan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımlayarak taraftara çağrıda bulundu.
Fenerbahçe, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi taraftarlarına çağrıda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kulüp ayrıca sosyal medyadaki logosuna 100. yıla özel görsel ekledi.
#CumhuriyetinFeneri pic.twitter.com/hhhP7lyD6k— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 18, 2022
"CUMHURİYET'İN FENER'İ BİZ OLACAĞIZ"
Yapılan açıklamada, "İlelebet göğsümüzde yanacak bir ateştir CUMHURİYET… Milletimizin kanıyla kazanılmış bu Cumhuriyetin Feneri, BİZ OLACAĞIZ! 29 Ekim'de, omuz omuza Fener Alayı'ndayız!" ifadeleri kullanıldı.
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