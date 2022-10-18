Fenerbahçe'den 29 Ekim çağrısı!

18 Ekim 2022 Salı, 14:51

Fenerbahçe, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi taraftarlarına çağrıda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kulüp ayrıca sosyal medyadaki logosuna 100. yıla özel görsel ekledi.

"CUMHURİYET'İN FENER'İ BİZ OLACAĞIZ"

Yapılan açıklamada, "İlelebet göğsümüzde yanacak bir ateştir CUMHURİYET… Milletimizin kanıyla kazanılmış bu Cumhuriyetin Feneri, BİZ OLACAĞIZ! 29 Ekim'de, omuz omuza Fener Alayı'ndayız!" ifadeleri kullanıldı.