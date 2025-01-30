Son Dakika... 3 gazeteci için karar verildi: 2 adli kontrol, 1 tutuklama! Barış Pehlivan'dan ilk mesaj

Yayınlanma: 30.01.2025 - 01:15

Güncelleme: 30.01.2025 - 02:03

Bilirkişiye cevap hakkı tanındığı için başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteciler Suat Toktaş, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz için savcılık tutuklama talep etmişti.

Buna göre, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz için adli kontrol kararı verildi. Suat Toktaş ise tutuklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında iddialarda bulunduğu bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesine ait ses kaydının Halk TV'de yayınlanması gerekçesiyle gözaltına alınan Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan ile sonradan soruşturmaya dahil edilen ve savcılıkça ifadelerinin alınması için polis eşliğinde adliyeye getirilen Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ile Program Koordinatörü Kürşad Oğuz, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

BİR TUTUKLAMA, İKİ ADLİ KONTROL

Gazeteciler Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suat Toktaş ise "Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak basın ve yayın yoluyla yayımlamak" ve "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla tutuklandı.

Söz konusu adli kontrol haftanın üç günü, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri imza verme şeklinde uygulanacak. Gazetecilere aynı zamanda yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.

BARIŞ PEHLİVAN: ADALET YERİNİ BULMADI

Barış Pehlivan, serbest kalmasının ardından adliye önünde konuştu. Pehlivan şunları söyledi:

"Toktaş, hiçbir adalet olmadan cezaevine gönderildi. Adalet yerini bulmadı. Sizlere şunu iletmemizi istediler. Halk TV'nin şöyle bir sloganı var. Biz herkesin sesiyiz. Biz sesi çıkmayanların sesiyiz. Yıllardır sesi olduğumuz insanların Suat Toktaş'a sahip çıkmasını istiyoruz. Haksız, hukuksuz yere sadece gazetecilik refleksi gösterdi diye bir gazeteci özgürlüğünden oldu. Mücadelemiz bitmeyecek."