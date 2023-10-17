Son dakika... Türkiye bu olayı konuşmuştu... 3 yaşındaki Müslüme’nin ölümüyle ilgili davada yeni gelişme!

Yayınlanma: 17.10.2023 - 13:39

Güncelleme: 17.10.2023 - 14:54

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin biri tutuklu 4 yakınının yargılandığı davada karar açıklandı.

DHA'nın aktardığına göre, Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, dava kapsamında beraat eden dede Hasan Yağal, gelinine yönelik 'cinsel cinsel saldırı’ gelininden olan öz kızına ise sarkıntılık suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Dede Hasan Yağal, toplam 33 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İndirim uygulamayan mahkeme heyeti, ayrıca Müslüme'nin faili meçhul kalan katil zanlısı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım 2021'de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten ailesi durumu ilgililere bildirmiş, çalışma başlatan ekipler, 19 Kasım 2021'de ilçedeki kırsal alanda kayıp çocuğun cansız bedenini bulmuştu.

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, çocuğun tutuklanan büyükbabası Hasan Yağal hakkında "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından, tutuksuz sanıklar büyükanne Ayşe Yağal, anne Selvi Yağal ve ağabey O. Yağal için de "suçluyu kayırmak"tan hapis cezası istenmişti.

Hasan Yağal hakkında, gelini Selvi Yağal'a karşı "nitelikli cinsel saldırı"da bulunduğu, bu saldırı sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A. Yağal'a karşı da "çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediği iddiasıyla hazırlanan ek iddianame dava dosyasıyla birleştirilmişti.