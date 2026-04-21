Son dakika... İran müzakerelere gitmeyeceğini duyurdu: Trump ateşkesi 'süresiz' uzattı

ABD ile İran arasında 8 Nisan’dan bu yana süren ateşkesin sona ermesi beklenirken, ABD Başkanı Donald Trump’tan yeni bir açıklama geldi. Trump, ateşkesin uzatıldığını ve sürecin İran’dan gelecek yeni bir öneriye kadar devam edeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald J. Trump açıklamasında, “İran hükümetinin ciddi biçimde parçalanmış durumda olduğu gerçeğine dayanarak -ki bu beklenmedik bir durum değildi- ve Pakistan’dan Mareşal Asim Munir ile Başbakan Şahbaz Şerif’in talebi üzerine, İran’ın liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı durdurmamız istendi” dedi.

Trump açıklamasının devamında, “Bu nedenle, ordumu ablukayı sürdürmesi ve diğer tüm açılardan hazır ve muktedir durumda kalması yönünde talimatlandırdım. Aynı doğrultuda, söz konusu öneri sunulana ve görüşmeler şu ya da bu şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım” diye duyurdu.

İRAN, PAKİSTAN'A GİTMEYECEĞİNİ DUYURMUŞTU

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, İran, müzakereler için Pakistan’a heyet göndermeyeceğini ABD’ye iletti.

Buna göre, İran’ın çeşitli nedenlerle müzakerelerin ikinci turu için çarşamba günü Pakistan’da bulunmama kararının kesinleştiği ve söz konusu kararın Pakistan aracılığı ile ABD’ye iletildiği belirtildi.

İranlı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda ateşkesin ilk günden itibaren sürekli ihlal edildiğini ve ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasının da savaş girişimi olduğunu ve yine ateşkesi ihlal anlamı taşıdığını vurgulamıştı.

ATEŞKESTE SON SAATLER

İran devlet televizyonu, ABD ile 8 Nisan’dan bu yana devam eden ateşkesin TSİ 03.00’te sona ereceğini açıkladı.

ABD-İran arasında 8 Nisan’da başlayan 2 haftalık ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı henüz netlik kazanmazken, iki ülke arasındaki müzakerelerin iki turu da çıkmaza girdi. İran devlet televizyonu, ateşkesin çarşamba günü TSİ 03.00’te sona ereceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise, ateşkesin Washington DC saatiyle çarşamba akşamı (Türkiye saatiyle perşembe akşamı) sona ereceğini bildirmişti.

ABD’Lİ HEYETE BAŞKANLIK EDECEK İSİM DE İSLAMABAD UÇAĞINA BİNMEMİŞTİ

ABD heyetine başkanlık etmesi beklenen Başkan Yardımcısı JD Vance, henüz İslamabad'a uçacak uçağa binmemişti. Beyaz Saray yetkilisi, Vance'in Salı günü Washington'da ek toplantılara katılacağını söyledi.

TRUMP: ATEŞKESİ UZATMAK İSTEMİYORUM

Başkan Donald Trump, savaşı sona erdirmek için "büyük bir anlaşmaya" ulaşmayı umduğunu, ancak ateşkesi uzatmak istemediğini ve müzakereler başarılı olmazsa ABD ordusunun "gitmek için can attığını" söylemişti.