Son dakika... ABD Sağlık Bakanlığı'nda 'bomba tehdidi'! Birçok cadde trafiğe kapatıldı

Son dakika... ABD Sağlık Bakanlığı'ndaki "bomba tehdidi" nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2021 Çarşamba, 19:18
Son dakika... ABD Sağlık Bakanlığı'nda 'bomba tehdidi'! Birçok cadde trafiğe kapatıldı
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ABD Sağlık Bakanlığı'ndaki "bomba tehdidi" nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

Washington DC Polisi, Kongre Binası yakınlarındaki Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığındaki bomba tehdidi nedeniyle alarma geçti.

İhbar nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, Kongre ve bakanlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.


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