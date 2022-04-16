Son Dakika: ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı

Son dakika gelişmesi... ABD’nin Güney Carolina eyaletinde bulunan Columbiana Alışveriş Merkezi’nde silahlı saldırı düzenlendiği ve olayda yaralıların olduğu açıklandı.

İHA
16 Nisan 2022 Cumartesi, 22:40
Son Dakika: ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı
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ABD’nin Güney Carolina eyaletindeki bir alışveriş merkezinde ateş açıldı. Eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırı sonucu olayda yaralıların olduğu ve Columbiana Alışveriş Merkezi’ndeki insanların tahliye edildiği bildirildi.

Columbiana Alışveriş Merkezi’nin, şehir merkezine 16 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi.


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