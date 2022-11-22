Son Dakika: ABD'den Pençe-Kılıç Harekatı açıklaması

Son dakika gelişmesi... ABD'den Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye, güneyindeki terör tehditleri ile karşı karşıya ve kendini savunma hakkına sahip" ifadelerine yer verildi.

AA
22 Kasım 2022 Salı, 19:00
Son Dakika: ABD'den Pençe-Kılıç Harekatı açıklaması
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Türkiye'nin güney sınırında "meşru terör tehdidi"yle karşı karşıya olduğunu ve kendini her türlü savunma hakkı bulunduğunu açıkladı.

Kirby, Zoom üzerinden yaptığı brifingde Beyaz Saray muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin Suriye sınırındaki gelişmeleri değerlendiren Kirby, "Türkiye, özellikle güneyinde meşru terör tehdidi nedeniyle muzdarip olmayı sürdürüyor. Tabii ki her türlü kendilerini ve vatandaşlarını savunma hakları var" ifadesini kullandı.

Kirby, bölgedeki gelişmelerde kendilerini endişelendiren noktanın ise "SDG" adını verdikleri YPG/PKK'nın "IŞİD ile mücadelesi" olduğunu belirterek, "Bölgedeki bir operasyon, ortağımız SDG'nin IŞİD ile mücadele kabiliyetlerini kısıtlayabilir. SDG ile bunun için ortaklık yapıyoruz ve IŞİD üzerinde baskıyı devam ettirmek istiyoruz" dedi.


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