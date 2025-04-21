Son Dakika... Abdullah Öcalan ile görüşmüşlerdi: DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan açıklama yapıyor

Yayınlanma: 21.04.2025 - 19:18

Güncelleme: 21.04.2025 - 19:23

İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen İmralı heyeti, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastane önünden açıklama yapıyor.

İmralı heyetinden DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan'ın konuşması şu şekilde:

"Sayın Öcalan'ın avukatı ile birlikte yaklaşık 2.5 saatlik bir görüşme sonucunda tekrar geri döndük. Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini özellikle ifade etmek isterim.

Yaptığımız görüşmede elbette ki ilk gündem, ilk konu sevgili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu oldu. Kendisi de konuyu yakından takip ettiğini, TV'lerde Sırrı Bey ile çıkan bütün haberleri izlediğini ancak durumuna çok büyük bir üzüntü duyduğunu, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını umut ettiğini özellikle belirtmek istiyorum.

Ayrıca süreçle ilgili de hem umudunu koruduğunu hem de çalışmalarını devam ettiğinin altını da önemle çizdi. Sevgili Önder'e hitaben bir mesaj verdi bize, ben de bu mesajı sizlerin aracılığı ile kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.

ÖCALAN'DAN ÖNDER'E MESAJ

Pervin Buldan, Abdullah Öcalan'ın hastanede tedavisi devam eden Sırrı Süreyya Önder'e mesajını okuyor:

"Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı rahatsızlık nedeni ile şifa diliyorum. Ailesine, dostlarına, sevenlerine 'Geçmiş olsun' dileklerimi sunuyorum. Önder ile 12 yıllık mesaimiz var. Onun taşıdığı büyük önem şudur: Adıyamanlı ve Türkmen kökenli ideal biri olarak Baba İshak geleneğini temsil ediyor. Büyük barış çabasını topluma yansıtan, toplumsal önyargıları şahsında kıran biridir. Bunu da yaptı. Önyargıları toplumda, Meclis'te, sokakta kırdı. Onun şahsında hayata geçen Anadolu genleri ve kültürü dediğimiz şeydir. Barış dediğimiz şey de Anadolu genlerini Türkmen geleneğini yaşanır kılmaktır. Önder Bey de böyle biridir ve gerçek Türkmenlik özü budur.

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