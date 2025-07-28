Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika… Abdullah Öcalan yeğeni Ömer Öcalan ile görüştü…

Son Dakika… Abdullah Öcalan yeğeni Ömer Öcalan ile görüştü…

28.07.2025 20:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika… Abdullah Öcalan yeğeni Ömer Öcalan ile görüştü…

Asrın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, bugün İmralı Cezaevi'nde yeğeni Ömer Öcalan ve vasisi Avukat Mazlum Dinç ile görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamada, görüşmenin bugün yapıldığı belirtilirken, görüşmenin içeriğine dair ayrıntı verilmedi.

İlgili Konular: #Abdullah Öcalan