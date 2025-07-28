Açıklamada, görüşmenin bugün yapıldığı belirtilirken, görüşmenin içeriğine dair ayrıntı verilmedi.
Son Dakika… Abdullah Öcalan yeğeni Ömer Öcalan ile görüştü…
Asrın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, bugün İmralı Cezaevi'nde yeğeni Ömer Öcalan ve vasisi Avukat Mazlum Dinç ile görüşme gerçekleştirdi.
28.07.2025 20:09:00
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Haber Merkezi
Asrın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, bugün İmralı Cezaevi'nde yeğeni Ömer Öcalan ve vasisi Avukat Mazlum Dinç ile görüşme gerçekleştirdi.
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