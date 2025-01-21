Son dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Kartalkaya'daki faciaya ilişkin açıklama!

Yayınlanma: 21.01.2025 - 10:01

Güncelleme: 21.01.2025 - 10:11

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini, ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulduğunu bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."