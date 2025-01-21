Son dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Kartalkaya'daki faciaya ilişkin açıklama!
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" açıklamasında bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini, ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulduğunu bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."
Etiketler: #Kartalkaya #Soruşturma #Yangın #Yılmaz Tunç
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