Son Dakika: Adana'da 3.5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Saat 14.01'de gerçekleşen depremin 7 km derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 12, 2023
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Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-06-12
Saat:14:01:04 TSİ
Enlem:37.893 N
Boylam:36.247 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/l3KZqMyO67@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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