Son Dakika: Adana'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2023 - 14:23
Son Dakika: Adana'da 3.5 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

Saat 14.01'de gerçekleşen depremin 7 km derinlikte olduğu bildirildi.


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