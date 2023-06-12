Depremzede yurttaş adalet peşinde: 'Bizi de öldürmeyin'

Yayınlanma: 12.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.06.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile kamulaştırma kararı alınan Hatay’ın Dikmece bölgesinde yurttaşlara “tapudan düşme” mesajları gelmeye başladı. Yurttaşlar ise on binlerce zeytin ağacının bulunduğu tarım arazisine konut yapılmasına karşı direniyor.

Kararname kapsamında Dikmece’de ilk etapta üç etap için proje hazırlandı. Projeler uygulandığı takdirde binlerce zeytin ağacının olduğu tarım arazisinde deprem konutları yapılacak. Tapuları düşürülmeye başlanan arsa sahipleri, ancak kendilerine teklif edilen arsa fiyat tekliflerine itiraz edebilecek.

Cumhuriyet’e konuşan Dikmece Mahallesi muhtarı ve arazi sahipleri, gazetemiz aracılığıyla yetkililere bu hatadan dönmeleri çağrısında bulundu.

‘HABERDAR EDİLMİYORUZ’

Birçok mahalledeki kamulaştırma oranının yüzde 25-30 civarındayken Dikmece’de bu oranın yüzde 80’e dayandığına dikkat çeken Dikmece Mahallesi Muhtarı Sezgin Yurtsever, “Devletini seven insanlarız. Bu karardan ötürü kayıplarımızın yasını bile tutamadık, bizi de öldürmeyin” dedi. Mahallede sokak lambası yapılırken bile muhtarın bilirkişi kabul edilerek görüşünün alındığına değinen Yurtsever, “Bu kadar ciddi adımlardan neden haberdar edilmiyoruz? TOKİ bizle görüşmeyecek mi” diye sordu. Bankaların bile birisine kredi vereceği sırada ipotek kapsamında kendilerine sorduğunu söyleyen Yurtsever, “Kuzeytepesi Mahallesi ve Oğlanören Mahallesi arası bomboş ve zemini daha uygunken neden buraya yapılıyor?” ifadelerini kullandı.

ZEYTİN AĞAÇLARI NEDEN KESİLMEK İSTENİYOR?



“Yalnızca tarım bilen ve geçimini buradan sağlayan insanlar” olduklarını belirten arsa sahibi Derviş Yıldız, “Bu bölgedeki yapılar, zemininden ötürü çağlar boyunca hep yıkıldı. Niye? Çünkü dere kenarı. Hem zemini uygun değil hem de muhtemelen tarihi eserlerden ötürü işlem devam edemeyecek. Zemin etüdü bile yapılmadan alınan bu karardan dönülmeli” dedi.

Zeytin kesimini engelleyen yasaya dikkat çeken arazi sahiplerinden Mehmet Yokuş da “Zeytin eken kendi ektiği zeytini bile sökemezken bununla ilgili koruyucu yasa varken 500-600 yıllık zeytin ağaçları neden kesilmek isteniyor? Dedelerimden kalan araziyi satmak istediğimde bile 7 kurumdan imza talep ediliyor. Şimdi ne değişti de burası betonlaştırılmak isteniyor?” diye konuştu.

