Son dakika... Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 12.42 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 12.42 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 12, 2023
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-08-12
Saat:12:42:49 TSİ
Enlem:37.856 N
Boylam:36.218 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/CTmR8yyin8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ 3.6 OLARAK AÇIKLADI!
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 3.6, derinliğini de 6.1 kilometre olarak aktardı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 12, 2023
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) https://t.co/FeyOg0wour
12.08.2023, 12:42:49 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 6.1 km#Kandilli
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