Son dakika... Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 12.42 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2023 - 12:57
Son dakika... Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 12.42 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

KANDİLLİ 3.6 OLARAK AÇIKLADI!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 3.6, derinliğini de 6.1 kilometre olarak aktardı.


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