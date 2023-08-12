Son dakika... Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 12.08.2023 - 12:57

Güncelleme: 12.08.2023 - 13:06

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 12.42 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

KANDİLLİ 3.6 OLARAK AÇIKLADI!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 3.6, derinliğini de 6.1 kilometre olarak aktardı.