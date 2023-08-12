Son Dakika: Sivas'ta 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Sivas'ın Zara ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2023 - 09:44
Son Dakika: Sivas'ta 3.5 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Sivas'ın Zara ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 09.23'te gerçekleşen depremin derinliği ise 12.87 km olarak ölçüldü.


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