Son Dakika: Sivas'ta 3.5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Sivas'ın Zara ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Sivas'ın Zara ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 09.23'te gerçekleşen depremin derinliği ise 12.87 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 12, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Zara (Sivas)
Tarih:2023-08-12
Saat:09:23:32 TSİ
Enlem:39.98 N
Boylam:37.542 E
Derinlik:12.87 km
Detay:https://t.co/QCHnOTVLvf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- Aytun Çıray’dan çok konuşulacak iddia
- O çağrının ardından MHP'den yeni açıklama
- CHP'den 'Tamer Karadağlı' tepkisi
- İYİ Parti'den beklenen açıklama geldi!
- 'Depremzede olduğumu bilmesine rağmen...'
- 'Özür' mesajı gündem oldu
- Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu
- 50 bin lira dolandırılmaktan kıl payı kurtuldu
- Bartholomeos'tan 'Lozan' tepkisi
- Berna Laçin'den Tamer Karadağlı tepkisi