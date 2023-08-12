Son Dakika: Kuşadası açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
Son dakika... Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kuşadası Körfezi'ne 17.52 km uzaklıkta olan depremin saat 07.25'te; 11.14 km derinlikte olduğu kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 12, 2023
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.52 km] Menderes (İzmir)
Tarih:2023-08-12
Saat:07:25:54 TSİ
Enlem:37.889 N
Boylam:26.986 E
Derinlik:11.14 km
Detay:https://t.co/NT9uckhPoC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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