Son Dakika: Kuşadası açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2023 - 07:41
Son Dakika: Kuşadası açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Kuşadası Körfezi'ne 17.52 km uzaklıkta olan depremin saat 07.25'te; 11.14 km derinlikte olduğu kaydedildi.


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