Son Dakika: Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 04:04
Son Dakika: Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem!
Abone Ol google-news

AYRINTILAR GELİYOR... 


En Çok Okunan Haberler