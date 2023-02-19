Son Dakika: Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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