Son Dakika: Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 03.05.2023 - 09:27

Güncelleme: 03.05.2023 - 10:47

AFAD verilerine göre, Adana Aladağ ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 09.20'de meydana gelen depremin derinliği 13.13 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

NACİ GÖRÜR UYARDI

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından paylaşımında, "Adana/Ergenuşağı-Kozan’da az önce deprem oldu. Arkadaşlar yine sorulara başladılar. Hep söylediğim gibi bir daha soyleyeyim; 6 Şubat Maraş ve Gaziantep depremleri Adana Havzası'ndaki kimi fayların stres alanlarının değişimine neden olarak onları deprem üretmeye zorlayabilir" dedi.