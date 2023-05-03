Son Dakika: Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD verilerine göre, Adana Aladağ ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 09.20'de meydana gelen depremin derinliği 13.13 kilometre olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
NACİ GÖRÜR UYARDI
Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından paylaşımında, "Adana/Ergenuşağı-Kozan’da az önce deprem oldu. Arkadaşlar yine sorulara başladılar. Hep söylediğim gibi bir daha soyleyeyim; 6 Şubat Maraş ve Gaziantep depremleri Adana Havzası'ndaki kimi fayların stres alanlarının değişimine neden olarak onları deprem üretmeye zorlayabilir" dedi.
Adana/Ergenusagi-Kozan’da az once deprem oldu ya, arkadaslar ylne sorulara basladilar. Hep soyledlglm gibi bir daha soyleyeyim: 6 Subat Maras ve Gazlantep depremleri Adana Havzasindaki kimi faylarin stres alanlarinin degisimine neden olarak onlari deprem uretmeye zorlayabilir… pic.twitter.com/iBhtNFgh2E— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) May 3, 2023
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