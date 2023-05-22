THY'de deprem bölgelerine uçak bileti ne kadar? THY sabit fiyat uygulaması ne zamana kadar devam edecek?
Yurttaşlar, THY'nin deprem bölgelerine uyguladığı sabit fiyat politikasının ne zamana kadar devam edeceğini araştırıyor. Peki, THY'de deprem bölgelerine uçak bileti ne kadar? THY sabit fiyat uygulaması ne zamana kadar devam edecek?
THY, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yapılacak uçuşlardaki sabit fiyat uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı. ''THY'de deprem bölgelerine uçak bileti ne kadar? THY sabit fiyat uygulaması ne zamana kadar devam edecek?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar
THY'DE DEPREM BÖLGELERİNE UÇAK BİLETİ NE KADAR?
Deprem bölgelerine yapılan seyahetlerde bilet fiyatı 550 TL olarak belirlendi.
THY SABİT FİYAT UYGULAMASI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?
Konuyla ilgili THY'nin yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen bölgelere yapılacak uçuşlarda sabit fiyat uygulamamız devam etmektedir. 1 Haziran'a kadar afet bölgelerine 550 lira olan uçuşlarımızda yerinizi ayırabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.
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