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Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 19:14
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.


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