Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 22, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-22
Saat:19:06:58 TSİ
Enlem:37.938 N
Boylam:36.304 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Xu7cKYJzti@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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