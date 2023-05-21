Son Dakika: Adana'da deprem
Son dakika haberi... AFAD'dan alınan bilgiye göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 15.46'da meydana gelen deprem, 6.67 km derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 21, 2023
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Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-05-21
Saat:15:46:13 TSİ
Enlem:37.889 N
Boylam:36.237 E
Derinlik:6.67 km
Detay:https://t.co/wWLgIzGQCX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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