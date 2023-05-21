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Son Dakika: Adana'da deprem

Son dakika haberi... AFAD'dan alınan bilgiye göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2023 - 15:55
Son Dakika: Adana'da deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre  Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 15.46'da meydana gelen deprem, 6.67 km derinlikte gerçekleşti.

 


Adana deprem Saimbeyli

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