Son Dakika: Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem!
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 12.16'da meydana gelen depremin 7.1 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 20, 2023
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Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2023-05-20
Saat:12:16:01 TSİ
Enlem:38.162 N
Boylam:38.603 E
Derinlik:7.1 km
Detay:https://t.co/5f52O1hmWm@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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