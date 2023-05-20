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Son Dakika: Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2023 - 12:30
Son Dakika: Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 12.16'da meydana gelen depremin 7.1 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.


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