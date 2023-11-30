Son dakika... Adıyaman'da 3.4 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... Adıyaman'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre, Adıyaman'ın Sincik bölgesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 5.3 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 30, 2023
HUSEYINLI-SINCIK (ADIYAMAN) https://t.co/Cgiy7dIWU5
30.11.2023, 11:01:14 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.3 km#Kandilli
En Çok Okunan Haberler
-
- Alaattin Çakıcı hakkında beklenen karar!
- O görüntülere ulaşıldı
- Galatasaray'dan harika geri dönüş...
- Hayırlı izdivacın sırrını veriyorum
- Arda Turan sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldi
- ‘Oğlunun gemileri İsrail limanında’
- Sultanahmet'te tarihi bina çöktü
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Yeniden İstanbul' yanıtı!
- Türk sanat müziğinin efsane ismi hayatını kaybetti!
- Ölen motosikletlinin kurye olduğu belirlendi