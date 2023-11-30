Son dakika... Adıyaman'da 3.4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Adıyaman'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2023 - 11:39
Son dakika... Adıyaman'da 3.4 büyüklüğünde deprem!
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Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre, Adıyaman'ın Sincik bölgesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 5.3 kilometre olarak ölçüldü.


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