Son Dakika: Adıyaman'da deprem
Son dakika haberi... Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Saat 12.21'de meydana gelen depremin derinliği 5.36 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 15, 2023
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Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2023-04-15
Saat:12:21:42 TSİ
Enlem:38.092 N
Boylam:38.225 E
Derinlik:5.36 km
Detay:https://t.co/c0aEKI2MWi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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