Son Dakika: Adıyaman'da deprem

Son dakika haberi... Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2023 - 12:37
Son Dakika: Adıyaman'da deprem
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Saat 12.21'de meydana gelen depremin derinliği 5.36 kilometre olarak kaydedildi.


Son dakika adıyaman deprem afad Kandilli

İlgili Haberler

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Depremde Antakya’daki Elit Apartmanı’nda yaşamını yitiren çiftin ailesi isyan etti: İki haftada unutulduk

Depremde Antakya’daki Elit Apartmanı’nda yaşamını yitiren çiftin ailesi isyan etti: İki haftada unutulduk
Deprem bölgesinde eğitime ilişkin kesin adımlar atılmıyor: Anket var ama çözüm yok

Deprem bölgesinde eğitime ilişkin kesin adımlar atılmıyor: Anket var ama çözüm yok

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler