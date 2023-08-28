CHP'li Sümer: 'Depremzedelerin doğalgazı da kesiliyor'

Yayınlanma: 28.08.2023 - 15:05

Güncelleme: 28.08.2023 - 15:05

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Adana’da orta hasarlı binalarda oturmaya devam etmek zorunda kalan vatandaşların doğalgazlarının ilgili makam talimatıyla habersizce kesilmesi konusunu yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı gündemine taşıdı.

"MAKAM EMRİ İLE KESİLDİ"

Orhan Sümer, “Bizlere gelen şikayetlere göre Adana’da birçok orta hasarlı binada, evlerinde oturmaya devam etmek zorunda kalan vatandaşların doğalgazı herhangi bir bildirim yapılmadan ilgili makam emri ile kesildi. İnsanlar haklı olarak isyan ediyor. Gidecek yerleri olmadığı için korka korka evlerinde oturmak zorunda kalan vatandaşlarımız kış ayı öncesi bu yapılan uygulamanın geçici olmasını diliyor" dedi.

Sümer, önergesinde şu görüşlere yer verdi:

“Adana’da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Adana İl Müdürlüğü’nün incelemelerinin ardından 6 Şubat depreminde 418 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 136 binanın orta, 2 bin 869 binanın da ağır hasarlı olduğu tespit edilmişti. Ağır hasarlı binalar yıkılıyor. Ancak orta hasarlı binaların ne olacağı ile ilgili muamma devam ediyor. Vatandaşlar bir yandan olası yeni depremlerden ve oturdukları binalardan korkuyor, diğer yandan ne yazık ki gidecek yerleri yok.

Yapılan 5.000 lira kira yardımı daha sağlam ve hasarsız evlere taşınmayı mümkün kılmıyor. İlgili Bakanlıklar eliyle orta hasarlı binaların durumu bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır. Özellikle deprem sonrasında şehirler büyük göçler yaşadı. Hasarlı binaların ne şekilde onarılacağı halen netleşmiş değil. Bunların üzerine orta hasarlı binaların doğalgaz kullanımın kapatıldığı iddiaları vatandaşları zora sokuyor.

Hem gidecek yeri olmadığı için evlerinde kalmaya mecbur kalan hem de doğalgaz gibi temel ihtiyaçları kesilen vatandaşlar isyan ediyor. Gerekirse kira yardımı yapılmamasını ancak evlerinin bir an önce güçlendirilmesini isteyen hane sahipleri, 5.000 liraya kiralık ev kalmadığını dile getiriyor. İktidarın milletin sorununu büyütmesi değil kolaylaştırıcı adımlar atması gerekiyor."