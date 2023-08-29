Son dakika... Konya'da korkutan deprem! Ankara, Yozgat ve çevre illerden hissedildi...

Yayınlanma: 29.08.2023 - 08:05

Güncelleme: 29.08.2023 - 09:36

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.58'de, Konya'nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerin 13.57 kilometre derinliğinde olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Kulu ilçesi Tavşançalı Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.7 olarak açıkladı.

KONYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konya Valiliğinden depremle ilgili yapılan açıklama ise “İlimiz Kulu ilçesinde saat 07.58 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun” ifadelerine yer verildi.

YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan da Konya'daki depreme ilişkin bir açıklama geldi.

Bakan Yerlikaya, "Konya ili Kulu ilçesinde saat 07.58’de 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

#Konya İli #Kulu ilçesinde saat 07.58 ’de 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi… pic.twitter.com/qvBk7oqSMh — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 29, 2023

BAKAN KOCA: OLUMSUZ BİR ÇAĞRI BİLDİRİLMEDİ

Konya'daki depreme ilişkin kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Memleketim Konya Kulu’da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ekiplerimize herhangi bir olumsuz çağrı bildirilmemiştir. Konyalı hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

Memleketim Konya Kulu’da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ekiplerimize herhangi bir olumsuz çağrı bildirilmemiştir. Konyalı hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 29, 2023

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Deprem sonrası AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre bölgede olumsuz bir durum bulunmadığı ve saha çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Konya ilimizin Kulu ilçesinde saat 07.58’de meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.