Son dakika... Motokurye cinayetiyle ilgili adli tıp raporu açıklandı

Yayınlanma: 18.12.2023 - 11:18

Güncelleme: 18.12.2023 - 11:37

İstanbul’da 30 Kasım’da Avrasya Tüneli Aksaray çıkışında Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un kullandığı resmi plakalı otomobil, motokurye Yunus Emre Göçer’e arkadan çarparak ölümüne neden oldu.

Göçer’e çarpan ve kazadan sonra olay yerinden kaçan Sheikh ise polis tutanağında ‘motokurye hatalı gösterildiği’ için karakoldaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

ADLİ TIP RAPORU AÇIKLANDI

Konuya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda ise Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohamud, ‘asli kusurlu’ bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mohamud hakkında yakalama kararı verse de şüphelinin 2 Aralık’ta yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı.

Söz konusu kazaya ilişkin ikinci bilirkişi raporu yayımlandı. Rapora göre asli kusurlu şüpheli Mohammed Hassan Sheikh’ın olduğu ifade edildi. Kazada yaşamını yitiren motokurye Yunus Emre Göçer ise 'tali kusurlu' (kaza sırasında gereken önlemi almamış olan ya da dikkatli davranmayan taraf) bulundu. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan ve soruşturma dosyasına giren Araştırma ve Görüntü İnceleme Tutanağı’nda yer alan bilgilere göre ise Göçer’in durmak için hazırlandığı ve o esnada fren lambalarının yandığı bilgisi yer alıyordu.

İkinci bilirkişi raporunda Göçer’in tali kurlu olmasının nedeni olarak şu ifadelere yer verildi:

“Yunus Emre Göçer, idaresindeki motorsiklet ile seyir halindeyken olay yerine yaklaşıp sağ şerit değiştirme manevrası yapmak istediği sırada, arkadasından gelmekte olan otomobilin seyir durumuna dair gerekli ve yeterli ayna kontrollerini yapması ve bahse konu otomobilin de kendisi gibi şerit değiştirmekte olduğunu göz önünde bulundurması gerektiği hususuna riayet etmediği 80 km/h azami hız limitli bu yolda sağ taraftaki banket kesimi yerine sağ şerit içinde hızını duracak seviyeye düşürüp devamında da son olarak sağ şerit içinde hafif sağ manevra yapmış bulunmakla kazaya karıştığı olayda dikkat ve özen yükümlülğüne aykırı davranışı ile tali derecede kusurludur.”

NE OLMUŞTU?

Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarpı.

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı. Göçer kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölümün ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Konuya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda Somali cumhurbaşkanının oğlu Mahmut, ‘asli kusurlu’ bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahmut hakkında yakalama kararı verse de şüphelinin 2 Aralık’ta yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı.