Son dakika... Adnan Menderes Havalimanı'nda intihar! Beyza Taşkıran'ın korkunç ölümü...
Antalya'dan İzmir'e gelen bilişim firmasının pazarlama müdürü Beyza Taşkıran, dönüşte uçağa binme hazırlığı yaparken bir anda aprondan atladı. 14 metreden beton zemine çakılan Taşkıran, olay yerinde hayatını kaybetti.
Travel Turkey İzmir'e katılmak için Antalya'dan gelen bilişim firmasının pazarlama müdürü Beyza Taşkıran (32), dönüş için geldiği Adnan Menderes Havalimanı'nda uçağa binme hazırlığı yaparken bir anda aprondan atladı.
Uçağa bağlı körükteki boşluktan atlayarak 14 metreden beton zemine çakılan Taşkıran, olay yerinde hayatını kaybetti.
YeniAsır'dan Fatih Şendil'in haberine göre uçağa binmek için körükten geçen Beyza Taşkıran, son anda telefonla konuşacağını söyleyerek arkadaşlarından ayrıldı.
Arkadaşları, "Taşkıran'ın son günlerde ailesiyle ilgili sıkıntıları olduğunu ve uçağa binmeden önce de telefonla konuşacağını söyleyerek kendilerinden ayrıldığını" ifade etti.
Beyza Taşkıran'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.
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