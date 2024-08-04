Son Dakika... AFAD açıkladı: Bolu’da peş peşe deprem
Bolu’da 3 dakika arayla 3.9 ve 3.1 şiddetinde iki deprem meydana geldi.
Alınan verilere göre, Bolu’da saat 07.31’de merkez üssü Mesciçele köyü olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 6 kilometre olarak ölçüldü. 3 dakika sonra saat 07.34’te ise Çukurören köyü merkezli 3.1 şiddetinde sarsıntı meydana geldi.
Depremleri birçok yurtaş hissetti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 4, 2024
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Merkez (Bolu)
Tarih:2024-08-04
Saat:07:31:34 TSİ
Enlem:40.90167 N
Boylam:31.66639 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/yOPdxQmPkz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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