Son Dakika... AFAD açıkladı: Bolu’da peş peşe deprem

Bolu’da 3 dakika arayla 3.9 ve 3.1 şiddetinde iki deprem meydana geldi.

İHA
Yayınlanma: 04.08.2024 - 08:02
Son Dakika... AFAD açıkladı: Bolu’da peş peşe deprem
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Alınan verilere göre, Bolu’da saat 07.31’de merkez üssü Mesciçele köyü olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6 kilometre olarak ölçüldü. 3 dakika sonra saat 07.34’te ise Çukurören köyü merkezli 3.1 şiddetinde sarsıntı meydana geldi.

Depremleri birçok yurtaş hissetti.


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