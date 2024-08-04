Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem!
Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 06.25'te gerçekleşen depremin 7.28 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 4, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-08-04
Saat:06:25:58 TSİ
Enlem:34.81722 N
Boylam:25.57583 E
Derinlik:7.28 km
Detay:https://t.co/jKQ32Zb7ci@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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