Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem!

Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2024 - 07:12
Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 06.25'te gerçekleşen depremin 7.28 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.


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