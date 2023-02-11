Son dakika... AFAD: Can kaybı sayısı 20 bin 937'ye yükseldi

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 14:23

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 14:43

Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ağır yıkımıyla mücadele sürüyor, can kaybı sayısı anbean artıyor.

AFAD'ın saat 14.22'de paylaştığı son bilgiye göre, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 20 bin 937 yurttaşımız yaşamını yitirdi, 80 bin 88 kişi de yaralandı.

102 bin 388 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edildi.