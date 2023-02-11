Son dakika... AFAD: Can kaybı sayısı 20 bin 937'ye yükseldi
Son dakika haberi... Türkiye'nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan depremin 6. günü... AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısının 20 bin 937'ye, yaralı sayısının ise 80 bin 88'e yükseldiğini duyurdu. 102 bin 388 afetzedenin diğer illere tahliye edildiği de açıklandı.
Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ağır yıkımıyla mücadele sürüyor, can kaybı sayısı anbean artıyor.
AFAD'ın saat 14.22'de paylaştığı son bilgiye göre, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 20 bin 937 yurttaşımız yaşamını yitirdi, 80 bin 88 kişi de yaralandı.
102 bin 388 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edildi.
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