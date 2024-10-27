Son Dakika... AFAD açıkladı: Balıkesir'de deprem! (27 Ekim 2024)
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 11.56'da gerçekleşen depremin yerin 12.58 km derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 27, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Bigadiç (Balıkesir)
Tarih:2024-10-27
Saat:11:56:06 TSİ
Enlem:39.37222 N
Boylam:28.01583 E
Derinlik:12.58 km
Detay:https://t.co/v80fwtaUlE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #Son dakika #deprem #Balıkesir
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