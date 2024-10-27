Son Dakika... AFAD açıkladı: Balıkesir'de deprem! (27 Ekim 2024)

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Dakika... AFAD açıkladı: Balıkesir'de deprem! (27 Ekim 2024)
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2024 - 12:12

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 11.56'da gerçekleşen depremin yerin 12.58 km derinliğinde meydana geldiği bildirildi.


Etiketler: #afad #Son dakika #deprem #Balıkesir

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