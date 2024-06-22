Son Dakika... AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman Çelikhan'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre deprem, 12.04 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 22, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2024-06-22
Saat:09:01:49 TSİ
Enlem:38.11694 N
Boylam:38.33583 E
Derinlik:12.04 km
Detay:https://t.co/WozF6FCfSk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çocuk doğru söylüyor, Diyanet’in görüşü de bu şekilde’
- Cezaevinde intihara teşebbüs etmiş!
- Fatih Terim'den Arda Güler iddiası!
- Başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı!
- 3.500 yıllık Mısır mumyasından Simpsons karakteri çıktı
- Kaya Sabancı kimdir?
- AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!
- AKP'li başkan karakolda MHP’lilere silah çekti
- Köpeği istismar ederken yakalandı
- Yılmaz Özdil’den Özgür Özel’e: Özür dileyene kadar…