Son Dakika... AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2024 - 09:11
Son Dakika... AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman Çelikhan'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre deprem, 12.04 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 


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