Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!

Yayınlanma: 19.05.2024 - 11:05

Güncelleme: 19.05.2024 - 11:11

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi sosyal medya hesabından, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.

Buna göre deprem, 9.14 kilometre derinliğinde meydana geldi.