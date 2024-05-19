Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 11:05
Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi sosyal medya hesabından, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. 

Buna göre deprem, 9.14 kilometre derinliğinde meydana geldi. 


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