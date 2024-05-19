Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi sosyal medya hesabından, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.
Buna göre deprem, 9.14 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 19, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-05-19
Saat:07:37:10 TSİ
Enlem:34.85833 N
Boylam:25.30222 E
Derinlik:9.14 km
Detay:https://t.co/pUrIRXrHKy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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