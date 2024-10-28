Son depremler! Deprem mi oldu? 28 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Ekim 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 28 Ekim 2024 Türkiye'deki depremler...

Son depremler! Deprem mi oldu? 28 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2024 - 09:04

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 28 Ekim 2024'te meydana gelen depremler...

28 EKİM 2024 SON DEPREMLER

08:45:37   -.-  1.5  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

08:24:41 -.-  1.2  -.-   KUSKAN-GULNAR (MERSIN)                           

08:18:21  -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                           

07:56:49   -.-  2.3  -.-   UYANIK-KALE (MALATYA)                            

07:31:47  -.-  1.4  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                            

07:01:24    -.-  2.8  -.-   KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                

06:41:03   -.-  1.4  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                            

06:37:16    -.-  1.8  -.-   KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)                        

06:20:11   -.-  1.0  -.-   DUZAGAC-KOZAN (ADANA)                            

06:13:07  -.-  1.6  -.-   ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)                    

06:12:11    -.-  1.4  -.-   OZLUCE-(MUGLA)                                   

06:07:24   -.-  1.5  -.-   EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

05:48:56  -.-  2.5  -.-   BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            

05:24:59  -.-  1.0  -.-   KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG)                         

05:23:00   -.-  2.2  -.-   CAMLARCA-KOZAN (ADANA)                           

05:21:02  -.-  2.2  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

05:08:44   -.-  2.6  -.-   KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                     

05:08:14    -.-  2.5  -.-   ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

05:02:31   -.-  1.8  -.-   ESENLI-AKCADAG (MALATYA)                         

04:51:33   -.-  1.3  -.-   DUZAGAC-KOZAN (ADANA)                            

04:50:30   -.-  1.4  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                          

04:41:03   -.-  1.6  -.-   ACIPINAR-HAFIK (SIVAS)                           

04:34:46   -.-  1.7  -.-   DAGLICA-KOZAN (ADANA)                            

04:23:08   -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                       

04:19:08  -.-  3.5  3.7   KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)             

04:10:42   -.-  1.0  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                          

03:58:32   -.-  1.6  -.-   BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE)                      

03:47:11 -.-  2.1  -.-   KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                     

03:42:04   -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                   

03:26:57    -.-  1.5  -.-   BERENDI-AYRANCI (KARAMAN)                        

03:11:49   -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                          

03:06:46   -.-  1.2  -.-   GOLARDI-(ELAZIG)                                 

02:56:30    -.-  1.2  -.-   AKDENIZ                                          

02:52:02  -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                       

02:09:29    -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                       

01:54:34   -.-  1.7  -.-   ATLIHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR)                 

01:48:05  -.-  1.3  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                          


Etiketler: #deprem mi oldu #deprem #Son depremler

İlgili Haberler

Adana'da 5 büyüklüğündeki depremin ardından 8 artçı deprem meydana geldi

Adana'da 5 büyüklüğündeki depremin ardından 8 artçı deprem meydana geldi
Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında korkutan deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında korkutan deprem!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler