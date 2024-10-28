Son depremler! Deprem mi oldu? 28 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 28.10.2024 - 09:04

Güncelleme: 28.10.2024 - 09:04

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 28 Ekim 2024'te meydana gelen depremler...

28 EKİM 2024 SON DEPREMLER

08:45:37 -.- 1.5 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)

08:24:41 -.- 1.2 -.- KUSKAN-GULNAR (MERSIN)

08:18:21 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

07:56:49 -.- 2.3 -.- UYANIK-KALE (MALATYA)

07:31:47 -.- 1.4 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)

07:01:24 -.- 2.8 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

06:41:03 -.- 1.4 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)

06:37:16 -.- 1.8 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)

06:20:11 -.- 1.0 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA)

06:13:07 -.- 1.6 -.- ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)

06:12:11 -.- 1.4 -.- OZLUCE-(MUGLA)

06:07:24 -.- 1.5 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:48:56 -.- 2.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:24:59 -.- 1.0 -.- KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG)

05:23:00 -.- 2.2 -.- CAMLARCA-KOZAN (ADANA)

05:21:02 -.- 2.2 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:08:44 -.- 2.6 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

05:08:14 -.- 2.5 -.- ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:02:31 -.- 1.8 -.- ESENLI-AKCADAG (MALATYA)

04:51:33 -.- 1.3 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA)

04:50:30 -.- 1.4 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)

04:41:03 -.- 1.6 -.- ACIPINAR-HAFIK (SIVAS)

04:34:46 -.- 1.7 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA)

04:23:08 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

04:19:08 -.- 3.5 3.7 KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)

04:10:42 -.- 1.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

03:58:32 -.- 1.6 -.- BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE)

03:47:11 -.- 2.1 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

03:42:04 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

03:26:57 -.- 1.5 -.- BERENDI-AYRANCI (KARAMAN)

03:11:49 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

03:06:46 -.- 1.2 -.- GOLARDI-(ELAZIG)

02:56:30 -.- 1.2 -.- AKDENIZ

02:52:02 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

02:09:29 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

01:54:34 -.- 1.7 -.- ATLIHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR)

01:48:05 -.- 1.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)