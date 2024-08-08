7.1 büyüklüğünde depremin ardından... Japon enerji şirketinden nükleer santral açıklaması

Yayınlanma: 08.08.2024 - 12:17

Güncelleme: 08.08.2024 - 12:17

Kyushu Elektrik Enerjisi Şirketi’nden depreme ilişkin yapılan açıklamada, “Şu anda, güç kaynağı üzerinde herhangi bir etki teyit edilmemiştir. Hem Sendai Nükleer Santrali Ünite 2 hem de Genkai Nükleer Santrali Ünite 3 ve 4 normal çalışmaya devam etmektedir ve herhangi bir anormallik teyit edilmemiştir Sendai Nükleer Santrali Ünite 1 düzenli bir denetimden geçmektedir” denildi.

NE OLMUŞTU?

Japonya'nın Miyazaki eyaletinde, bugün yerel saatle 16:40 civarında 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, deprem güney Miyazaki'de hissedildi.

Depremin ardından, Miyazaki ve Kochi Eyaletleri için tsunami uyarıları yapıldı. Açıklamada, depremin 30 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.