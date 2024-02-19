Son Dakika… AFAD duyurdu: Bursa’da deprem!
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bursa Gemlik’te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından Bursa Gemlik’te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre deprem, 13.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 19, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Gemlik (Bursa)
Tarih:2024-02-19
Saat:10:45:56 TSİ
Enlem:40.48611 N
Boylam:29.20806 E
Derinlik:13.2 km
Detay:https://t.co/gb3r6XL5nd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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