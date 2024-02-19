Son Dakika… AFAD duyurdu: Bursa’da deprem!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bursa Gemlik’te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 11:03
Son Dakika… AFAD duyurdu: Bursa’da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından Bursa Gemlik’te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre deprem, 13.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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