Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem!

Yayınlanma: 12.03.2024 - 23:24

Güncelleme: 12.03.2024 - 23:33

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Buna göre deprem 4.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.