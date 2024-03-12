Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 23:24
Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 

Buna göre deprem 4.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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