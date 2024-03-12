Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Buna göre deprem 4.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 12, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Biga (Çanakkale)
Tarih:2024-03-12
Saat:22:59:20 TSİ
Enlem:40.30028 N
Boylam:27.01944 E
Derinlik:4.1 km
Detay:https://t.co/HiXamY2OWc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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