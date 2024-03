Depremde bile hasar almayan Titus Tüneli ve Beşikli Mağara

Yayınlanma: 12.03.2024 - 15:56

Güncelleme: 12.03.2024 - 15:56

Hatay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen şehirler arasında yer alıyor. Depremde kentin önemli eserleri arasındaki cami, kilise ve sinagog yıkılırken, Hatay'ın Samandağ ilçesinde yer alan Titus Tüneli ve bitişiğindeki Beşikli Mağara zarar görmedi.

Titus Tüneli: Tarihin Derinliklerine Açılan Kapı

Titus Tüneli, Roma İmparatoru Vespasian ve oğlu Titus'un emriyle, MS 69-81 yılları arasında inşa edilmiş bir antik mühendislik harikasıdır. Asıl amacı, bölgedeki tarım arazilerini sel sularından korumak olan bu yapı, insan eliyle kazılarak oluşturulan devasa bir kurtarma projesidir. Tünel, dağın içinden geçen ve zamanla genişletilen bir su yolu sistemine sahiptir. Bu sistem, aynı zamanda bölge halkının su ihtiyacını karşılamada da önemli bir rol oynamıştır.

Ziyaretçiler, tünelin girişine ulaştıklarında, antik dünyanın bu muazzam eserinin büyüklüğü karşısında hayranlık duyamadan edemezler. Tünel boyunca ilerlerken, yüzlerce yıl önce burada çalışan insanların zorluklarını ve başarılarını düşünmeden edemezsiniz. Bu, sadece bir tünel değil, aynı zamanda insan azminin ve zekasının bir anıtıdır.

Beşikli Mağara: Tarihin Kayalara İşlenmiş Yüzü

Titus Tüneli'nin birkaç kilometre uzağında yer alan Beşikli Mağara, antik çağlardan kalma kayaya oyulmuş mezarlar ve kabartmalarla ziyaretçilerini büyüler. Adını, içinde bulunan beşik şeklindeki mezar yapısından alan Beşikli Mağara, Hristiyanlık döneminin önemli izlerini taşır. Mağaranın duvarlarına oyulmuş figürler ve yazıtlar, bize o dönemin inanç ve yaşam biçimleri hakkında ipuçları verir.

Beşikli Mağara, sessizliği ve sakinliği ile ziyaretçilerine adeta bir zaman yolculuğu sunar. Mağaranın soğuk duvarları arasında yankılanan her adım, binlerce yıl öncesine, antik çağların gizemli atmosferine bir davetiyedir. Burada geçirilen her an, tarihe tanıklık eden sessiz bir öğretmendir.

Ziyaretçi Bilgileri

Titus Tüneli ve Beşikli Mağara, Hatay'ın Samandağ ilçesinde, birbirine yakın konumda bulunmaktadır. Bölgeye ulaşım, Hatay merkezinden araç kiralayarak veya yerel minibüslerle sağlanabilir. Ziyaret saatleri ve giriş ücretleri mevsimlere ve yerel yönetim politikalarına göre değişiklik gösterebilir, bu nedenle ziyaret öncesi güncel bilgileri kontrol etmek faydalı olacaktır.

Titus Tüneli ve Beşikli Mağara, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve huzur veren atmosferi ile ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim