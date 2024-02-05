Son Dakika... AFAD duyurdu: Çorum'da deprem!
Son dakika haberi... Çorum'un İskilip ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Çorum'un İskilip ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 14.46 sıralarında gerçekleşen depremin derinliği 13.75 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 5, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:İskilip (Çorum)
Tarih:2024-02-05
Saat:14:46:53 TSİ
Enlem:40.68694 N
Boylam:34.39556 E
Derinlik:13.75 km
Detay:https://t.co/V5Cfjpqif0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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