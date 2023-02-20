Son dakika... AFAD duyurdu: Deprem felaketinde can kaybı arttı!
Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili vuran deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 156'ya yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "20 bin 870 binada enkaz çalışmaları yürütüldü" denildi.
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 156'ya yükseldiğini açıkladı.
Sezer, "Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Hatay ağırlıklı çalışma devam ediyor. 15 binada arama kurtarma çalışması devam ediyor. Sona gelmek üzere çalışmalar planlanmış durumda. Vefat sayısında 41 bin 156 insanımızın hayatını kaybettiğini duyurmak zorundayız. 20 bin 870 binada enkaz çalışmaları yürütüldü" dedi.
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