Son dakika... AFAD duyurdu: Elazığ'da üst üste deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamaya göre Elazığ iline bağlı Palu ilçesi merkezli 4.7 ve 4.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremler çevre illerden hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sosyal medya hesabından Elazığ iline bağlı Palu ilçesinde arka arkaya gerçekleşen iki depremi duyurdu.
Büyüklükleri 4.7 ve 4.8 olan depremler 03.37 sularında gerçekleşti. Depremlerin derinlikleri 11 ve 13 kilometre olarak ölçüldü.
Birçok yurttaş, paylaşımın altına yorum yazarak çevre illerden de hissedildiğini ifade etti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 20, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Palu (Elazığ)
Tarih:2023-02-20
Saat:03:37:29 TSİ
Enlem:38.706 N
Boylam:39.989 E
Derinlik:11.85 km
Detay:https://t.co/IyMEGloKMh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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