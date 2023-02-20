Son dakika... AFAD duyurdu: Elazığ'da üst üste deprem

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 04:10

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 04:15

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sosyal medya hesabından Elazığ iline bağlı Palu ilçesinde arka arkaya gerçekleşen iki depremi duyurdu.

Büyüklükleri 4.7 ve 4.8 olan depremler 03.37 sularında gerçekleşti. Depremlerin derinlikleri 11 ve 13 kilometre olarak ölçüldü.

Birçok yurttaş, paylaşımın altına yorum yazarak çevre illerden de hissedildiğini ifade etti.