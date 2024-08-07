AFAD duyurdu: Akdeniz'de peş peşe depremler!
AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de peş peşe 3.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu.
İlk deprem saat 22.01'de gerçekleşirken, ikinci deprem 22.07'de gerçekleşti. Öte yandan depremlerin derinliklerinin 6.92 ve 6.94 km olduğu açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 7, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-08-07
Saat:22:01:53 TSİ
Enlem:34.94028 N
Boylam:24.40389 E
Derinlik:6.92 km
Detay:https://t.co/p7QcrOlt9C@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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