Son dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde ve yerin 6.74 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Son dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.04.2025 - 13:20

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 13.06 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.74 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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