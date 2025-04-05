Son dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde ve yerin 6.74 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 13.06 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 6.74 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 5, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-04-05
Saat:13:06:15 TSİ
Enlem:35.41583 N
Boylam:26.00194 E
Derinlik:6.74 km
Detay:https://t.co/g6mLCcJJ9x@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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